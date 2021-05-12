Вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций, считает директор Фонда «Украинская политика» Константин Бондаренко

Константин Бондаренко: кто он © Facebook, Dmitry Raimov

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине по поручению президента готовится закон об олигархах и к таковым хотят отнести 13 человек.

- Константин Петрович, чем чревато попадание в этот список?

— У меня сразу вопрос к господину Данилову, относит ли он к числу 13 олигархов Виталия Анатольевича Гайдука, своего покровителя и человека, которому он обязан своим постом и который, как говорят, достаточно близок к власти? Или же Виталий Анатольевич, в понимании Данилова, стоит где-то в стороне?

Что касается закона об олигархах, то на самом деле олигархов на Украине как таковых нет. Олигархи превратились в людей, которые владеют крупным бизнесом, владеют медиа, но при этом практически полностью дистанцировались от работы в парламенте.

То есть они уже в большинстве своем не финансируют политические силы, а если им надо решить что-то в парламенте, то им проще пролоббировать тот или иной закон, но не содержать большую партию. Одним словом, олигархи превратились в представителей крупного национального капитала.

Более того, вся борьба с олигархами, которая сегодня происходит на Украине, есть не что иное, как потакание интересам Запада, который пытается расчистить поле для транснациональных корпораций. Олигархи в этом отношении становятся для них преградой, и по понятным причинам они хотели бы их убрать или прижать к ногтю.

Мне также хотелось бы посмотреть, будет ли в числе олигархов значиться тот же Виктор Пинчук, который традиционно делает ставки на то, чтобы вписаться в ту действительность, которая сложилась на Западе, и быть посредником между западным капиталом и украинским рынком.

- То есть вы думаете, что олигархи не пытаются использовать государство в своих личных интересах?

— Олигархи пытаются пролоббировать свои вопросы таким образом, чтобы их бизнесу ничего не угрожало, минимизировать риски и получить определенные преференции. Для этого необязательно быть олигархом.

Олигарх — это тот, кто осуществлял свою активность в медийной сфере, в политической сфере и в сфере бизнеса. У нас нет лиц, которые отвечали бы всем этим трем критериям.

У Рината Ахметова, например, нет своей партии, которую он бы содержал и которая бы отождествлялась с его именем. У того же Игоря Валерьевича Коломойского тоже нет партии, которую он бы содержал. Все слухи о том, что он финансирует «За Майбутне», которую в шутку называют «Майбахом», не более чем досужие размышления. На самом деле ее финансирует Игорь Палица, а это, мягко говоря, не одно и то же, причем уже давно.

Реально олигархи потеряли некоторые свои атрибуты и некоторый статус. И если тот или иной представитель крупного бизнеса контролирует ту или иную часть сегмента экономики, то власть будет с ним считаться и выстраивать свою стратегию относительно этого человека.

- Вы могли бы выделить конкретные западные корпорации, которым мешают те же Ахметов или Коломойский?

— Мы говорим не о конкретных корпорациях, а о том, что США лоббируют интересы своих корпораций на государственном уровне. Эта государственная машина приходит и говорит: «нас интересует, чтобы наши аграрные предприятия, финансовые и энергетические компании зашли на украинский рынок». Для этого нужно уничтожить позиции, которые занимают условный Ахметов, Коломойский или Пинчук.

Или возьмем «дом Ротшильдов». Тоже крупное транснациональное объединение, которое пытается утвердиться на трех направлениях (аграрный сектор, фармацевтический сектор, энергетический сектор). Очевидно, что это произойдет за счет нивелирования влияния украинских бизнесменов.

- Первая мысль, которая приходит в голову при виде подобных инициатив, что власть хочет вынудить тех или иных людей с ней договориться. Что конкретно власть хочет от них потребовать?

— Дело в том, что представители украинского крупного бизнеса и так достаточно неплохо коммуницируют с властью. Не было проблемы, чтобы Зеленский к ним обратился, а они бы ему отказали.

Чёртова дюжина «друзей» Зеленского. Кого будут преследовать на Украине © AP, Efrem Lukatsky

Теперь же, когда опасность миновала, власть действует по принципу «всем спасибо, все свободны».

- Вы или кто-то из других экспертов сказали фразу, что Коломойский дает интервью, когда ему плохо. Пока он эти интервью не давал. Означает ли это, что у него все хорошо?

— Нет. Коломойский сосредотачивается. По нему нанесли очень серьезный удар, возбудив уголовные дела в США. Понятно, что он ищет для себя какой-то выход. Но списывать его со счетов и говорить, что это сбитый летчик, не приходится.

- Вы упомянули Виктора Пинчука. Может ли его близость к западным кругам гарантировать безопасность ему или его активам?

— В том то и дело, что не факт. Да, он близок к западным кругам, но и Зеленский близок к западным кругам.

- Как сложится судьба Фирташа и Бахматюка, людей, которые находятся за границей? Посадят их или нет?

— Кто же их посадит, они же памятники (смеется). К Фирташу претензии у американского законодательства, и, насколько я понимаю, американцы уже поняли, что Фирташ вряд ли может сказать что-то ценное.

В 2014 году американцы думали, что Фирташ может предоставить им чуть ли не эзотерические знания о Путине и стать ключом, чтобы влиять на Путина. Прошло уже семь лет, много воды утекло, и все, что они хотели узнать о Путине, они уже узнали из других источников.

Как сказал один из украинских политиков, Фирташ знает о Путине не больше, чем о голодоморе. Именно этим вызван тот факт, что к нему сейчас проявляют не слишком большой интерес, чем это было раньше.

- Отдельно хотелось спросить о рынке земли. В свое время была информация, что МВФ в обмен на его открытие предоставит Зеленскому кредит в размере 100 млрд долларов. Когда мы увидим реальные последствия этого решения?

— Никто никаких гарантий Зеленскому относительно 100, 200 или 300 млрд не давал. Цифры были разные, но нигде официально не было никаких цифр, и кто их может ему дать, я пока не вижу. МВФ их точно не даст.

Что касается последствий, то в июле начнет действовать рынок земли согласно законодательству, и тогда уже будет понятно, кто претендует на землю, какова ее цена и сколько можно выручить.

- Вся эта западная кампания по деолигархизации Украины — это имитация или война все же началась?

— Посмотрим по результатам. Потому что у нас очень много имитационных действий. Вопрос в том, является ли это имитацией, системными действиями, или же это некий шах отдельным личностям?