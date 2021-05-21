Прибыль платежеспособных украинских банков за первую декаду составила 17,538 млрд гривен (около 44 млрд рублей), что на 30% меньше, чем годом ранее, - 25,208 млрд гривен (около 63 млрд рублей). Об этом 21 мая свидетельствуют данные Национального банка Украины, передает «РБК-Украина»

Украинские банки потребовали у клиентов «не заражать» терминалы - фото © ria-m.tv

Также отмечается, что расходы банков за январь-апрель 2021 года составили 62,565 млрд гривен, тогда как в январе-апреле прошлого года — 64,796 млрд гривен.

Рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавляет государственный «ПриватБанк», который заработал 25,306 млрд гривен (около 62 млрд рублей). На втором месте банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» — 4,075 млрд гривен (около 10 млрд рублей).