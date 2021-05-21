«Доходы банков за январь-апрель 2021 года составили 80,103 млрд гривен (около 200 млрд рублей. — Ред.), тогда как годом ранее — 90,004 млрд гривен (около 225 млрд рублей. — Ред.). Отрицательный результат от переоценки и операций купли-продажи составил –3,141 млрд гривен (около 8 млрд рублей. — Ред.)», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что расходы банков за январь-апрель 2021 года составили 62,565 млрд гривен, тогда как в январе-апреле прошлого года — 64,796 млрд гривен.
Рейтинг по прибыльности за 2020 год возглавляет государственный «ПриватБанк», который заработал 25,306 млрд гривен (около 62 млрд рублей). На втором месте банк с иностранным капиталом «Райффайзен Банк Аваль» — 4,075 млрд гривен (около 10 млрд рублей).