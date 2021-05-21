В России рано или поздно принимать закон о репатриации, потому что все программы, которые пытаются с помощью неких эвфемизмов выдавать за программы по возвращению русских, не работают. Об этом рассказал член президиума Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Богдан Безпалько в интервью изданию Украина.ру

Безпалько рассказал, в чем проявляется дискриминация русских © РИА Новости, Нина Зотина

Эксперт отметил, что по программе носителей русского языка две трети переселенцев составляли уроженцы Средней Азии, а в 2017 году, по мнению некоторых специалистов в области миграции, киргизы могли получить российское гражданство за три месяца и даже быстрее.

«Понятно, что киргизам упрощает получение гражданства нахождение их государства в составе ОДКБ, ЕАЭС и в других союзах, но тем не менее киргизы ментально и культурно в языковом отношении гораздо дальше от гражданина России, чем уроженцы Украины или Белоруссии. И в целом они склонны к образованию закрытых сообществ, о чем тоже говорили многие специалисты по миграции», — указал Безпалько.

Естественно, чтобы избежать повторения ошибок американцев или европейцев, стоило бы задуматься о том, чтобы ввести в российское законодательное поле само понятие репатриации, заключил собеседник издания.

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