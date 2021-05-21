В ходе внесения поправок в Конституцию РФ была поддержана инициатива, которая ввела единый срок рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Теперь эта процедура занимает три месяца вместо шести. Тем не менее, как показывает практика, сроки могут затягиваться, а иностранцы, в частности граждане Украины, вынуждены сталкиваться с большим количеством бюрократических проволочек.
Эксперт отметил, что по программе носителей русского языка две трети переселенцев составляли уроженцы Средней Азии, а в 2017 году, по мнению некоторых специалистов в области миграции, киргизы могли получить российское гражданство за три месяца и даже быстрее.
«Понятно, что киргизам упрощает получение гражданства нахождение их государства в составе ОДКБ, ЕАЭС и в других союзах, но тем не менее киргизы ментально и культурно в языковом отношении гораздо дальше от гражданина России, чем уроженцы Украины или Белоруссии. И в целом они склонны к образованию закрытых сообществ, о чем тоже говорили многие специалисты по миграции», — указал Безпалько.
Естественно, чтобы избежать повторения ошибок американцев или европейцев, стоило бы задуматься о том, чтобы ввести в российское законодательное поле само понятие репатриации, заключил собеседник издания.
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