Украинские власти могут создать только ложную картину борьбы с олигархами, по-настоящему же противостоять им политики не будут, так как у них есть близкая договоренность с самыми богатыми людьми страны, рассказал в интервью Украина.ру украинский политолог Алексей Якубин

Более того, не исключено, что одна из целей истории с арестом депутата Верховной Рады Виктора Медведчука заключается еще и в том, чтобы преподнести это Западу как начавшуюся войну с олигархами, полагает политолог.

«Власть боится трогать близких к себе олигархов, и она пытается создать такую фейковую видимость [борьбы с ними]», — сказал Якубин.

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Александр Охрименко: Украинские олигархи разорят любую транснациональную корпорацию © Евгений Котенко, РИА Новости Украина Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».

В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.

Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.