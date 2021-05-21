Более того, не исключено, что одна из целей истории с арестом депутата Верховной Рады Виктора Медведчука заключается еще и в том, чтобы преподнести это Западу как начавшуюся войну с олигархами, полагает политолог.
«Власть боится трогать близких к себе олигархов, и она пытается создать такую фейковую видимость [борьбы с ними]», — сказал Якубин.
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Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать закон об олигархах, которые «на сегодняшний день имеют очень большое влияние на нашу экономику, наши внутриполитические и внешнеполитические процессы».
В законопроекте должны будут перечисляться около семи параметров — человек, подпадающий под три из них, уже будет считаться олигархом.
Так, очевидно, что под действие этого закона попадут украинские бизнесмены, входящие в топ-10 богатейший людей страны по версии Forbes Украина.