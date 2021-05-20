Алексей Якубин: Зеленский считает, что поделил олигархов на правильных и неправильных
Алексей Якубин: Зеленский считает, что поделил олигархов на правильных и неправильных
© Facebook, Алексей Якубин
Отвечая на вопрос о том, не являются ли кадровые перестановки в правительстве сигналом подготовки к следующему президентскому сроку, Зеленский ответил неоднозначно.

«Пока рано об этом говорить», — заявил президент.

Во время президентской кампании Зеленский заявлял, что пришел изменить ход дел в стране всего на один срок — 5 лет. 