Президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременным обсуждение темы второго срока на должности главы государства. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, которую транслировали украинские телеканалы
Отвечая на вопрос о том, не являются ли кадровые перестановки в правительстве сигналом подготовки к следующему президентскому сроку, Зеленский ответил неоднозначно.
«Пока рано об этом говорить», — заявил президент.
Во время президентской кампании Зеленский заявлял, что пришел изменить ход дел в стране всего на один срок — 5 лет.
Украина.ру на Youtube
Политолог-американист раскрыл, о чем будут говорить Путин и Байден — видео
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.