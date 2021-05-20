Президент Украины Владимир Зеленский назвал преждевременным обсуждение темы второго срока на должности главы государства. Об этом 20 мая он заявил на пресс-конференции, приуроченной ко второй годовщине его вступления в должность, которую транслировали украинские телеканалы

Алексей Якубин: Зеленский считает, что поделил олигархов на правильных и неправильных © Facebook, Алексей Якубин «Пока рано об этом говорить», — заявил президент. Во время президентской кампании Зеленский заявлял, что пришел изменить ход дел в стране всего на один срок — 5 лет.