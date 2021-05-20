Если в графиках президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена появится возможность для встречи во время запланированного в июне визита Байдена в Европу, то она состоится. Об этом замглавы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил в эфире телеканала «Украина 24» 19 мая

Зеленский согласен на любой формат встречи с Байденом — посол © РИА Новости, пресс-служба президента Украины уточнил, что график президента США все еще формируется, но его турне должно состояться в июне текущего года.

Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что дипломаты обеих стран работают над подготовкой встречи Зеленского с Байденом.

Во время телефонного разговора президентов в апреле Зеленский пригласил Байдена на Украину, и тот принял приглашение. Однако встреча так и не состоялась.

Тем временем встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой может пройти предположительно 15-16 июня. Во время телефонного разговора с главой российского государства Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.