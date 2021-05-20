Он уточнил, что график президента США все еще формируется, но его турне должно состояться в июне текущего года.
Ранее посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что дипломаты обеих стран работают над подготовкой встречи Зеленского с Байденом.
Во время телефонного разговора президентов в апреле Зеленский пригласил Байдена на Украину, и тот принял приглашение. Однако встреча так и не состоялась.
Тем временем встреча президента РФ Владимира Путина с американским коллегой может пройти предположительно 15-16 июня. Во время телефонного разговора с главой российского государства Байден предложил провести переговоры на территории одной из европейских стран.