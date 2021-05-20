Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медпомощи и медстрахования поддержал кандидатуру замминистра здравоохранения, главного санврача Украины Виктора Ляшко на должность главы Минздрава. Такое решение члены комитета приняли на заседании 19 мая, передают Vesti.ua

Ляшко рассказал, когда украинцам ждать следующую партию вакцин от COVID-19 © Facebook, Виктор Ляшко проголосовали 14 членов комитета, только один член — Яна Зинкевич — воздержалась.

Отвечая на вопросы депутатов о своих первых действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 миллионов вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 миллионов украинцев.

Кроме того, он отметил, что готов после голосования в Раде в четверг представить комитету планы работы на 100 первых дней и на первые шесть месяцев.

Виктор Ляшко работал заместителем министров здравоохранения Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова. О министерских амбициях Ляшко не раз писали в СМИ после того, как в прошлом году он занял пост главного государственного санитарного врача. Эту должность некоторое время назад на Украине упразднили, однако во время пандемии она вновь появилась.