За проголосовали 14 членов комитета, только один член — Яна Зинкевич — воздержалась.
Отвечая на вопросы депутатов о своих первых действиях на должности министра, Ляшко пообещал за лето провести 10 миллионов вакцинаций от COVID-19, вакцинировав двумя дозами 5 миллионов украинцев.
Кроме того, он отметил, что готов после голосования в Раде в четверг представить комитету планы работы на 100 первых дней и на первые шесть месяцев.
Виктор Ляшко работал заместителем министров здравоохранения Зоряны Скалецкой, Ильи Емца и Максима Степанова. О министерских амбициях Ляшко не раз писали в СМИ после того, как в прошлом году он занял пост главного государственного санитарного врача. Эту должность некоторое время назад на Украине упразднили, однако во время пандемии она вновь появилась.