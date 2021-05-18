Мэр Киева Виталий Кличко показал видео того, как проходили обыски в его доме по ул. Богдана Хмельницкого. Запись он обнародовал в своем Telegram-канале 18 мая

«В чем сила, брат?»: Кличко назвал заказчика обысков в своем доме © kiev.klichko.org написал киевский градоначальник.

Как сообщалось ранее, утром 18 мая в доме, где проживает Кличко, прошли обыски. По его словам, силовики постояли у двери его квартиры и отправились на другой этаж. Позже Государственная фискальная служба заявила, что обыски проходили по делу об изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов.

На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах Киевской городской госадминистрации (КГГА) и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.