«Краткий видеообзор о том, как отряд экипированных силовиков якобы не ко мне приходил сегодня утром. Но в дверь, пока я был на тренировке, звонили мне. И моей соседке напротив тоже. Поэтому версия о какой-то масштабной операции против контрабандистов, которые якобы живут двумя этажами ниже в моем подъезде, выглядит неубедительной. Тщательнее-то надо…» — написал киевский градоначальник.
Как сообщалось ранее, утром 18 мая в доме, где проживает Кличко, прошли обыски. По его словам, силовики постояли у двери его квартиры и отправились на другой этаж. Позже Государственная фискальная служба заявила, что обыски проходили по делу об изготовлении контрафактных горюче-смазочных материалов.
На прошлой неделе правоохранители провели обыски в департаментах Киевской городской госадминистрации (КГГА) и на коммунальных предприятиях города. Кличко потребовал от правоохранительных органов отчета о статусе дел, по которым КГГА передала документы по результатам аудитов.