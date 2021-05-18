Природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) заявила о намерении обжаловать решение Федерального ведомства ФРГ по судоходству и гидрографии (BSH), которое продлило разрешение на достройку газопровода «Северный поток — 2» вопреки требованиям DUH, говорится в заявлении на сайте организации

По мнению DUH, «строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" несовместимы с климатическими целями».

«Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга с просьбой восстановить останавливающий эффект нашего иска», — сказал федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннер.

«Северный поток – 2»: газопровод становится главной темой парламентских выборов в Германии, но может быть достроен до дня голосования © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Ранее экологи обратились в суд из-за январского разрешения на дальнейшее строительство «Северного потока — 2» в немецких водах до конца мая, однако BSH все равно продлил свое разрешение.

«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

«Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.

Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.