По мнению DUH, «строительство и эксплуатация "Северного потока — 2" несовместимы с климатическими целями».
«Теперь мы обратимся в административный суд Гамбурга с просьбой восстановить останавливающий эффект нашего иска», — сказал федеральный управляющий директор DUH Саша Мюллер-Краннер.
По его словам, DUH прибегнет ко всем возможным юридическим средствам для того, «чтобы остановить дальнейшее строительство этого ископаемого мегапроекта».
Ранее экологи обратились в суд из-за январского разрешения на дальнейшее строительство «Северного потока — 2» в немецких водах до конца мая, однако BSH все равно продлил свое разрешение.
«Северный поток – 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые опасаются сближения России и ЕС на фоне совместной работы над этим стратегическим проектом.
Кроме того, Штаты хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
С критикой проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики, Польша и Украина.
Уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский ранее заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.