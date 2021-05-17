Закон об обязательном общении на украинском в учреждениях торговли и штрафах за его неисполнение был принят поспешно, заявил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко на своей странице в Facebook 17 мая

Данный закон спровоцировал множество случаев агрессии в отношении русскоязычных, доходило до угроз убийством и нападений с холодным оружием.

«Защищая наш язык от агрессивного воздействия, мы иногда торопимся. Я о разработанном законе об обязательном общении на украинском в учреждениях и штрафах за его неисполнение», — написал политик.

Хотят нерусские войны? Украинизация - значит нищета © CC0, Pixabay

Он процитировал результаты всеукраинского опроса, показавшего, что свыше 43% жителей страны против штрафов за русский язык, и отметил, что «тому, кто родился в насквозь русскоязычной среде, сложно сразу перейти на общение на украинском».