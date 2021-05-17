Данный закон спровоцировал множество случаев агрессии в отношении русскоязычных, доходило до угроз убийством и нападений с холодным оружием.
«Защищая наш язык от агрессивного воздействия, мы иногда торопимся. Я о разработанном законе об обязательном общении на украинском в учреждениях и штрафах за его неисполнение», — написал политик.
По его словам, начинать надо было не с продавцов, кассиров или официантов, а с чиновников и госслужащих, и добавил, что «украинизация должна быть ласковой».
Он процитировал результаты всеукраинского опроса, показавшего, что свыше 43% жителей страны против штрафов за русский язык, и отметил, что «тому, кто родился в насквозь русскоязычной среде, сложно сразу перейти на общение на украинском».