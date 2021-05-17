Украинским главврачам поступило распоряжение написать обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой не увольнять министра здравоохранения Украины Максима Степанова. Об этом 17 мая заявил эксперт Владимир Макаровский в блоге на сайте «Цензор.net»

«Руководителям минздравовских санаториев прилетела срочная разнарядка — подписать открытое обращение в Кабмин. Главврачей обязали просить Шмыгаля отозвать представление на увольнение министра», — заявил эксперт.

Сомнительная вакцина для Степанова. Как Украина стала заложницей политики и карьерного вопроса © РИА Новости, Владимир Трефилов / Перейти в фотобанк

Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса. По его словам, Минздрав не вовремя обратился к производителям за вакцинами, что стало основной причиной срыва поставок.

В пятницу Степанов отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский. В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.