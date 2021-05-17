«Руководителям минздравовских санаториев прилетела срочная разнарядка — подписать открытое обращение в Кабмин. Главврачей обязали просить Шмыгаля отозвать представление на увольнение министра», — заявил эксперт.
По словам Макаровского, планируется проведение митинга медиков в защиту министра возле Рады. Под видом врачей, убежден эксперт, собирают массовку, которой заплатят деньги.
Ранее глава парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что причиной представления об отставке Степанова являются неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса. По его словам, Минздрав не вовремя обратился к производителям за вакцинами, что стало основной причиной срыва поставок.
В пятницу Степанов отказался добровольно уйти в отставку, несмотря на то что об этом просил лично президент Владимир Зеленский. В команде президента сообщили, что причиной для отставки Степанова стали проблемы с контрактами по вакцинации, а также пристальное внимание к министру со стороны Национального антикоррупционного бюро.