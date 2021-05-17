Ранее Бербок, которая является кандидатом в канцлеры ФРГ, заявила, что трубопровод «Северный поток-2» противоречит санкциям Евросоюза, и поэтому его нельзя начинать использовать.
Эксперт пояснил, что вся политика «зеленых» будет определяться идеологией борьбы с диктаторами и защиты прав человека во всем мире, поэтому они готовы из-за «казуса Навального» прервать отношения с Россией.
«Поэтому здесь есть очень серьезная опасность, что госпожа Бербок может вернуть или привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, которые фактически нулевые. В них сейчас ничего не происходит. Одна перепалка, одни санкции», — констатировал Рар.
Собеседник издания добавил, что приход к власти «зеленых» не будет угрожать строительству «Северного потока-2», но этот проект маленькая проблема по сравнению с теми, что могут возникнуть в российско-германских отношениях.
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