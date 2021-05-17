Приход к власти в Германии канцлера от партии «зеленых» Анналены Бербок может стать проблематичным для России, поскольку ее политика будет построена на идеологии «Либеральные ценности превыше всего». Об этом рассказал немецкий политолог Александр Рар в интервью изданию Украина.ру

Александр Рар о новом поколении, для которого Меркель — уже "отстой" © РИА Новости, Михаил Климентьев

Эксперт пояснил, что вся политика «зеленых» будет определяться идеологией борьбы с диктаторами и защиты прав человека во всем мире, поэтому они готовы из-за «казуса Навального» прервать отношения с Россией.

«Поэтому здесь есть очень серьезная опасность, что госпожа Бербок может вернуть или привести Германию в ту же самую ситуацию, в которой, например, находятся российско-британские отношения, которые фактически нулевые. В них сейчас ничего не происходит. Одна перепалка, одни санкции», — констатировал Рар.

Собеседник издания добавил, что приход к власти «зеленых» не будет угрожать строительству «Северного потока-2», но этот проект маленькая проблема по сравнению с теми, что могут возникнуть в российско-германских отношениях.

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