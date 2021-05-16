В селе Насташино Бурштынской территориальной общины Ивано-Франковской области местные жители частично перекрыли движение транспорта на дороге государственного значения Н-09 сообщением Мукачево - Ивано-Франковск - Львов. Об этом сообщается на сайте областного ГУ Нацполиции 16 мая

В Житомирской области перекрыли трассу из-за мусора © РИА Новости, Александр Кряжев / Перейти в фотобанк ходят по пешеходному переходу, частично пропуская служебный транспорт, автобусы и автомобили с маленькими детьми.

Это уже не первое перекрытие трассы в поселке. Местные жители не единожды митинговали таким образом против строительства свинофермы.

Ранее юрист МБО «Экология-Право-Человек» Ольга Мелень-Забрамна указывала, что детальный план свинофермы не соответствует государственным строительным нормам, а также отмечала, что по соседству со строительством находится территория Изумрудной сети — общеевропейской сети особо ценных природных территорий для сохранения редких видов флоры и фауны и типов природных местообитаний, охраняемых на европейском уровне.