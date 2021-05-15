Майданную повестку в Средней Азии и Казахстане сегодня продвигает небольшое количество людей, которые ориентируются на западный проект, и Украина в данном случае рассматривается ими исключительно как инструмент. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Сейчас надо быть сумасшедшим, чтобы в Ташкенте или Алма-Ате всерьез говорить о том, что нужно учитывать или применять украинский опыт демократизации, это совершенно маргинальное мнение, которое даже национал-патриоты стараются публично не афишировать, подчеркнул эксперт.

«Это перестало быть модным еще лет 5 назад, видимо, после Иловайского и Дебальцевского котлов. Но до этого все еще говорили о том, как хорошо живется Грузии, а потом стали говорить, что Украина идет в Европу, и что там будут пенсии по тысяче евро. Но это была информационная пена, от которой ничего не осталось», — указал Грозин.

Казахстанские власти могут использовать отдельные элементы украинской повестки в своих интересах, но они также будут использовать пример Украины для предостережения собственного населения от массовых акций протеста, заключил собеседник издания.

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