Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.
Украинский лидер заявил, что категорически отказывается встречаться с лидерами ЛДНР для урегулирования конфликта в Донбассе и все еще надеется обсудить тему войны с российским президентом.
«Подобные действия против Медведчука явно изначально были направлены на то, чтобы Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль: не хотите с нами встречаться — мы будем репрессировать приближенных к вам людей», — сказал Молчанов.
Полный текст интервью читайте здесь.
Ранее, 11 мая, СБУ пришла с обыском в дома Медведчука и в офис его партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.
По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.
В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.
В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.