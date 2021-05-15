Киев решил арестовать лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука, чтобы таким образом шантажировать Кремль и принудить Россию встретиться с украинским лидером для обсуждения выгодных для Украины тем, сказал в интервью изданию Украина.ру украинский политолог Кирилл Молчанов

Ранее Зеленский обратился к Путину, предложив ему встретиться «в любой точке украинского Донбасса, где идет война». Путин заявил, что готов встретиться с Зеленским в Москве в любое время, но вопрос прекращения войны на востоке Украины будет обсуждать только после переговоров украинской власти с руководителями ДНР и ЛНР.

Украинский лидер заявил, что категорически отказывается встречаться с лидерами ЛДНР для урегулирования конфликта в Донбассе и все еще надеется обсудить тему войны с российским президентом.

«Подобные действия против Медведчука явно изначально были направлены на то, чтобы Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль: не хотите с нами встречаться — мы будем репрессировать приближенных к вам людей», — сказал Молчанов.

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«Минус Медведчук»: Зеленский прокомментировал суд над главой ОПЗЖ © РИА Новости, пресс-служба президента Украины Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

В среду Медведчук с адвокатами прибыл в Офис генпрокурора Украины для ознакомления с подозрением. Визит длился 2,5 часа. Накануне суд отказал прокуратуре в мере пресечения для Медведчука в виде ареста и отправил лидера партии под круглосуточный домашний арест.

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.