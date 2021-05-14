Суд над Виктором Медведчуком может быть попыткой Владимира Зеленского шантажировать Кремль, считает украинский политолог Кирилл Молчанов

11 мая 2021 года СБУ пришла с обыском в дома и офис нардепа, одного из лидеров партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Его и депутата Тараса Козака подозревают в госизмене, нарушении правил ведения войны и покушении на разграбление национальных ресурсов в Крыму.

По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями России для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. По данным СБУ, Козак находится в России.

Кирилл Молчанов: кто он © Facebook, Денис Жарких

В партии считают, что суд над ее лидером является организованной властью травлей, которая свидетельствует о скатывании Украины к диктатуре и беззаконию.

Кирилл Молчанов, комментируя происходящее изданию Украина.ру, заявил:

Апелляцию будут подавать, это логично. Потому что они недовольны тем, что суд отказал в аресте Медведчука и залоге. Так что тут я считаю, что у них линия будет продолжаться, чтобы всеми правдами и неправдами Медведчук хотя бы внес залог, эти 300 миллионов, которые пришлось бы собирать «Оппозиционной платформе». Это бы ее дискредитировало, потому что вызывало бы массу вопросов о том, откуда они взяли такие баснословные деньги.

С одной стороны, мы видим, что суды все-таки не полностью ручные со стороны Офиса президента, явно ставка была на то, чтобы Медведчук или сбежал изначально, или все-таки оказался за решеткой. Ставка провалилась.

С другой стороны, я думаю, что подобные действия против Медведчука явно изначально были направлены на то, чтобы Зеленский таким путем мог шантажировать Кремль: не хотите с нами встречаться — мы будем репрессировать приближенных к вам людей.

Думаю, что с таким подходом в целом перспектив у встречи Зеленского и Путина нет.