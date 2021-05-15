Поскольку на Украине снижается потребность в газовом сырье, и поскольку у Туркмении сейчас объявился один газовый потребитель в виде Китая, эти контакты между Киевом и Ашхабадом разладились. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: Казахстанская власть понимает, что украинский сценарий может ее уничтожить © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт объяснил, что Туркмения раньше поставляла газ в Россию, и «Газпром» замещал объемы туркменского газа, которые шли в его распоряжение, поставками на Украину: на самом деле это был российский газ, но формально это была статья товарооборота, и она была весьма велика.

«Поскольку на Украине снижается потребность в газовом сырье (металлургия, нефтехимия и все энергоемкое производство постепенно вымирает) и поскольку у Туркмении сейчас объявился один газовый потребитель в виде Китая, эти контакты разладились. Кроме того, был известный конфликт «Газпрома» с Ашхабадом, после чего Россия прекратила закупки у Туркмении», — указал Грозин.

Закупки возобновились только в прошлом году в небольших объемах, и все они идут на внутрироссийские нужды, и Украине ничего не остается, заключил собеседник издания.

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