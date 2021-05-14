В доковидные времена одни трудовые мигранты только из Узбекистана переводили на Родину за год сумму от 6 до 7 млрд долларов, не считая того, что они провозили налом. Об этом рассказал руководитель отдела Средней Азии и Казахстана Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью изданию Украина.ру

Андрей Грозин: кто он © РИА Новости, Александр Натрускин Андрей Серенко сообщил, что Украина в рамках своей новой восточной политики, которая ставит своей целью заменить евразийскую повестку России, развернула в странах Средней Азии серьезную дипломатическую и бизнесовую активность.

Эксперт пояснил, что на этом фоне, по данным центральноазиатской стратегии США, написанной еще во времена Дональда Трампа, за все 30 лет Америка предоставила грантов, кредитов и финансовой помощи на сумму всего лишь от 80 до 90 млрд долларов для пяти стран региона.

«Нет ни одной истории успеха американского бизнеса в регионе, кроме вложений в казахстанский нефтегаз (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган). Именно на эти месторождения приходится 2/3 денег, которые США потратили на весь регион. Им нужно только нефть качать. А где машиностроение, металлообработка, создание солнечных батарей или электромобилей? Это все только обещается, но по факту делается либо российским бизнесом, либо китайским», — указал Грозин.

Государства Центральной Азии в вопросе внешней политики настроены очень прагматично. Они понимают, что если разговоры не подкрепляются серьезными материальными стимулами, то эти разговоры бессмысленны, заключил собеседник издания.

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