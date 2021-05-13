Первый премьер-министр Донецкой Народной Республики (ДНР) и глава правления Союза добровольцев Донбасса (СМДД) Александр Бородай решил участвовать в праймериз партии «Единая Россия» и уже подал нужные для этого документы, сообщает Telegram-канал СДД 13 мая

По сообщению канала, Бородай примет участие в праймериз на территории Ростовской области.

Бородай ответил на вопрос, когда развалится Украина и какой регион она потеряет следующим © Владимир Трефилов

«Цели и задачи "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение Русского мира, русского языка и русского генетического кода», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

Также секретарь генсовета сообщил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму 2021 года. По его словам, речь идет о 500 тысячах человек в Донбассе.