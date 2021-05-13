По сообщению канала, Бородай примет участие в праймериз на территории Ростовской области.
Ранее, 10 мая, партия «Единая Россия» и Союз добровольцев Донбасса (СДД) подписали соглашение о взаимодействии, предусматривающее участие СДД в предварительном голосовании партии и совместную гуманитарную деятельность.
«Цели и задачи "Единой России" и Союза добровольцев Донбасса совпадают. Это сохранение Русского мира, русского языка и русского генетического кода», — подчеркнул секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
Также секретарь генсовета сообщил, что жители Донецкой и Луганской народных республик, которые ранее получили российское гражданство, смогут принять участие в выборах в Госдуму 2021 года. По его словам, речь идет о 500 тысячах человек в Донбассе.