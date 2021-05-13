Отношения Израиля с Россией и США развиваются параллельно, и по каким-то конкретным вопросам Тель-Авив всегда сможет находить партнеров. Неважно, в каком лагере они находятся и насколько территориально они удалены. Об этом рассказал директор Института Восточной Европы и СНГ (Израиль) Александр Цинкер в интервью изданию Украина.ру

Александр Цинкер: кто он © Facebook, Александр Цинкер Джо Байдена по ряду ближневосточных вопросов, и в этой связи стало высказываться мнение, что Москва может воспользоваться этой ситуацией и заключить с Тель-Авивом ситуативный союз.

Эксперт отметил, что при президентстве Барака Обамы между Израилем и США существовали разногласия по поводу решения ближневосточных проблем, но это не помешало израильскому государству поддерживать деловые отношения и с Вашингтоном, и с Москвой.

«Сейчас ситуация повторяется, к власти в США пришла команда демократов, половина участников которой работала еще с Обамой. И если при президентстве Трампа были подписаны исторические договоры о дружбе между Израилем и странами Залива, а также предложен план решения израильско-палестинского конфликта, то с Байденом Израилю придется отстаивать свое видение решения ближневосточных проблем. Но нам к этому уже не привыкать», — указал Цинкер.

Поэтому вряд ли в этой ситуации можно говорить о некоем «союзе», но о каком-то ситуативном сотрудничестве можно говорить всегда, тем более что оно уже существует, заключил собеседник издания.

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