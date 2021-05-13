Украинская певица Анастасия Приходько, которая работала с композитором Константином Меладзе, прокомментировала слова своей коллеги Ани Лорак о том, что продюсер предлагал ей продвижение по «карьерной лестнице» взамен на долгоиграющий интим. Приходько 13 мая процитировали Vesti.ua

«Просто интересно, зачем говорить об этом сейчас, когда благодаря сексу с этим человеком ты ешь черную икру, состоялась как артист, а потом все это вываливаешь? Ты же изначально согласилась? Больше похоже на хайп и поддержание популярности. Ну что ж, как говорят: «В шоу-бизнесе, как и на войне, все средства хороши», — прокомментировала ситуацию Приходько.

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«От Константина мне не поступали предложения «на экран — через диван», поэтому меня и возмутило заявление одной из певиц, что якобы Костя предлагал это всем без исключения и «все были согласны»! Это зацепило в первую очередь мою честь», — сказала певица.

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В конце апреля украинская исполнительница Ани Лорак в эфире программы «Судьба человека» заявила, что продюсер Константин Меладзе якобы намекал ей на возможность продвижения в сольной карьере в обмен на интимные отношения.

В скандал уже вмешались другие представители шоу-бизнеса. В частности, певица Лолита Милявская заявила, что все просто посходили с ума и ищут харассмент там, где его нет. Светлана Лобода назвала слова коллеги спекуляцией, а вот Оля Полякова поддержала Лорак, сказав, что Меладзе и ей предлагал личные отношения взамен на карьеру.

К слову, композитор с 2015 года состоит в браке с певицей Верой Брежневой. Поклонники уже пошутили, что, вероятно, она была сговорчивее.