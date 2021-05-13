«Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Казалось бы, где я и где порно? Как по мне, порно — это все-таки другой типаж. Или это я такое порно смотрела и таких порноактрис видела, не знаю…» — рассказала Савина.
Модель уточнила, что за съемки в фильмах для взрослых ей предлагали «большие деньги»: около 350 тысяч долларов в месяц, что в рублях эквивалентно почти 26 миллионам.
Савина рассказала, что с этим предложением к ней обратилась незнакомая девушка в Instagram, которая связала ее с менеджером. Для чего журналистка решила поговорить с ним и не прекратила общение раньше, она не уточнила.
«Ты прилетаешь туда — там для тебя есть машина, питание, вилла… Но ты, будь любезна, побатрачь», — рассказала 20-летняя украинка.
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На данный момент Дарья Савина является невестой футболиста донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, до него она встречалась с нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой. По слухам, молодые люди рассорились из-за этой ситуации, и один из них написал в сети: «если друг оказался вдруг…».