Украинская журналистка, модель и невеста футболиста донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря Дарья Савина призналась, что в США ей предлагали сниматься в порно за «большие деньги». Ее слова 13 мая привел сайт Sport24

«Несмотря на всю мою милую внешность, мне предлагали сниматься в порно. Казалось бы, где я и где порно? Как по мне, порно — это все-таки другой типаж. Или это я такое порно смотрела и таких порноактрис видела, не знаю…» — рассказала Савина.

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Савина рассказала, что с этим предложением к ней обратилась незнакомая девушка в Instagram, которая связала ее с менеджером. Для чего журналистка решила поговорить с ним и не прекратила общение раньше, она не уточнила.

«Ты прилетаешь туда — там для тебя есть машина, питание, вилла… Но ты, будь любезна, побатрачь», — рассказала 20-летняя украинка.

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На данный момент Дарья Савина является невестой футболиста донецкого «Шахтера» Валерия Бондаря, до него она встречалась с нападающим «Динамо» Владиславом Супрягой. По слухам, молодые люди рассорились из-за этой ситуации, и один из них написал в сети: «если друг оказался вдруг…».