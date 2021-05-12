Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Энтони Блинкен по телефону обсудили организацию встречи президентов Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает РИА Новости 12 мая со ссылкой на МИД РФ

Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений, после чего ввел новые санкции против РФ.

«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», — цитирует агентство заявление ведомства.

Пролог к встрече Путина и Байдена: госсекретарь США летит на Украину © Twitter, Secretary Antony Blinken Роберт Вуд сообщил, что Байден и Путин договорились изучить возможность обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов по контролю над вооружениями и возникающим проблемам безопасности.

Лавров тогда отметил, что «американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области».