Ранее Байден предложил Путину встретиться летом в одной из стран Европы для обсуждения российско-американских отношений, после чего ввел новые санкции против РФ.
«Обсужден график других российско-американских контактов на предстоящий период, включая предложение Вашингтона об организации российско-американского саммита», — цитирует агентство заявление ведомства.
Ранее постоянный представитель США на женевской Конференции по разоружению Роберт Вуд сообщил, что Байден и Путин договорились изучить возможность обсуждений по стратегической стабильности по ряду вопросов по контролю над вооружениями и возникающим проблемам безопасности.
Лавров тогда отметил, что «американцы хотели бы существенно заузить повестку дня дискуссии по стратегической стабильности и включить в переговорные рамки далеко не все факторы, которые оказывают существенное влияние на современное положение дел в этой области».