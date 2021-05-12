Украинская телеведущая Ольга Фреймут, известная своими онлайн-уроками этикета, дала соотечественникам новый совет: как правильно сидеть в людных местах. Соответствующий пост она разместила в Instagram 11 мая

«Как правильно сидеть? Пятками напоказ? Нет! Садитесь так, чтобы не было видно подошвы», — продемонстрировала ведущая правило этикета, уточнив, что демонстрировать низ обуви неприлично.

«А если это лабутены??», «Кроме обычной этики есть еще этика здоровья. "Нога за ногу" — это вредно для позвоночника и поясницы, как минимум…», «Пятки поднял — район потерял», «Правильно сидеть — не закидывая ногу на ногу, или что-то поменялось в этикете?», «Ох, поздно… украинская делегация в Катаре уже все показала», — отреагировали пользователи.

Бессмертный назвал две вопиющие ошибки команды Зеленского в Катаре Владимира Зеленского с официальным визитом посетила Катар, где, по мнению специалистов, допустила вопиющую дипломатическую ошибку.

В мусульманских странах категорически недопустимо сидеть нога на ногу и демонстрировать подошву своей обуви — это считается неприличным жестом и оскорблением, однако украинская делегация сделала и то, и другое.

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Уроки этикета от Фреймут уже стали на Украине предметом шуток, пародировали ее даже коллеги: певица Анастасия Приходько и ведущие Леся Никитюк и Владимир Остапчук. Но ведущая стойко продолжает обучать граждан своей страны правилам приличия, начиная от того, как пользоваться салфетками, заканчивая тем, как правильно приседать.