У рэпера Василия Вакуленко, известного как Баста, запланированы концерты в Киеве на конец июня, однако в украинскую столицу артист приехал уже в начале мая.
Узнав об этом, отпущенный под домашний арест неонацист Сергей Стерненко и главарь запрещенной в России «С14» Евгений Карась объявили охоту на Басту. Стерненко заявил, что готов заплатить за голову рэпера, живого или мертвого, крупную сумму денег.
Причиной такого желания националистов стало высказывание Вакуленко о войне в Донбассе, которую музыкант назвал «гражданской», а также выступление в Крыму.
Студентка Анастасия Тарасюк ответила националистам в соцсетях, назвав их «дебилами», «быдлом» и «дерьмом», а также заявила, что выступление Басты в Крыму не помеха гастролей на Украине, тем более что украинским властям давно пора понять, что они сами виноваты в потере полуострова.
После этого поста девушки на Украине разразился скандал, «патриоты» страны предложили отчислить девушку, а заведующая кафедрой фольклористики КНУ Олеся Наумовская потребовала, чтобы Тарасюк занялась СБУ. После этого студентка извинилась, заявила, что Крым считает Украиной, и уточнила, что не знала о политической позиции Басты.
Скандал совпал со вступлением в должность переизбранного ректора КНУ Владимира Бугрова, ему стали поступать сообщения о том, что Тарасюк позорит вуз, а «ректор расплодил сепаратистов», на что Бугров заявил, что Тарасюк опозорила учебное заведение и свой факультет и должна понести ответственность за это, но ее заявления не входят в список причин, по которым студент может быть отчислен.
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Сотрудники вуза с ректором согласны, в учебном заведении уже заявили, что «сепаратизма девушка нахваталась не в университетской аудитории, а дома, поэтому к ответственности надо привлекать родителей поклонницы Басты».