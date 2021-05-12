Ректорат Киевского национального университета (КНУ) имени Т.Г. Шевченко решил не отчислять студентку юридического факультета Анастасию Тарасюк, которая вступилась за российского рэпера Басту, за что была названа радикалами «пророссийской сепаратисткой». Об этом 11 мая написал ЕurAsiaDaily

Данилко ответил на обвинения Стерненко о гастролях в России © Андрей Данилко/Инстаграм Василия Вакуленко, известного как Баста, запланированы концерты в Киеве на конец июня, однако в украинскую столицу артист приехал уже в начале мая.

Узнав об этом, отпущенный под домашний арест неонацист Сергей Стерненко и главарь запрещенной в России «С14» Евгений Карась объявили охоту на Басту. Стерненко заявил, что готов заплатить за голову рэпера, живого или мертвого, крупную сумму денег.

Причиной такого желания националистов стало высказывание Вакуленко о войне в Донбассе, которую музыкант назвал «гражданской», а также выступление в Крыму.

Студентка Анастасия Тарасюк ответила националистам в соцсетях, назвав их «дебилами», «быдлом» и «дерьмом», а также заявила, что выступление Басты в Крыму не помеха гастролей на Украине, тем более что украинским властям давно пора понять, что они сами виноваты в потере полуострова.

После этого поста девушки на Украине разразился скандал, «патриоты» страны предложили отчислить девушку, а заведующая кафедрой фольклористики КНУ Олеся Наумовская потребовала, чтобы Тарасюк занялась СБУ. После этого студентка извинилась, заявила, что Крым считает Украиной, и уточнила, что не знала о политической позиции Басты.

Скандал совпал со вступлением в должность переизбранного ректора КНУ Владимира Бугрова, ему стали поступать сообщения о том, что Тарасюк позорит вуз, а «ректор расплодил сепаратистов», на что Бугров заявил, что Тарасюк опозорила учебное заведение и свой факультет и должна понести ответственность за это, но ее заявления не входят в список причин, по которым студент может быть отчислен.

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Сотрудники вуза с ректором согласны, в учебном заведении уже заявили, что «сепаратизма девушка нахваталась не в университетской аудитории, а дома, поэтому к ответственности надо привлекать родителей поклонницы Басты».