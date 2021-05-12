Новые изменения в законодательстве Молдавии обязывают торговые компании выкладывать на полки не менее 50% местной продукции, что ограничивает украинских производителей овощей и картофеля. Об этом на днях сообщила Украинская плодоовощная ассоциация (УПОА)

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При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте в Молдавию, убеждены в УПОА.

Там отметили, что для украинских производителей Молдавия — едва ли не единственный рынок реализации картофеля, особенно мытого. В ассоциации считают, что такими протекционистсткими изменениями в Молдавии фактически осуществляется давление на производителей из других стран.