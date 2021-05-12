«С 1 июля текущего года торговые компании Молдовы обязаны закупать и обеспечивать выкладку на торговую полку в сети розничной торговли не менее 50% ее линейной длины продуктов питания, произведенных на территории Республики Молдова», — говорится в сообщении.
При таких условиях украинская продукция, в частности овощная группа и картофель, останется в неконкурентных условиях при экспорте в Молдавию, убеждены в УПОА.
Там отметили, что для украинских производителей Молдавия — едва ли не единственный рынок реализации картофеля, особенно мытого. В ассоциации считают, что такими протекционистсткими изменениями в Молдавии фактически осуществляется давление на производителей из других стран.