Министерство энергетики Украины договорилось с Министерством финансов страны о срочном погашении задолженности по заработной плате шахтерам за текущий год. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба Минэнерго на сайте ведомства

«Средства в объеме 836,5 млн грн (около 2 млрд рублей) должны поступить на счета угледобывающих предприятий в ближайшие дни. Минэнерго прилагает максимум усилий для решения текущих проблем угольной отрасли и выплаты заработной платы горнякам», — говорится в сообщении.

Шахтеры протестуют возле Офиса Зеленского © Facebook, Михаил Волынец

Утром в среду возле Офиса президента Украины началась всеукраинская акция протеста горняков, где шахтеры потребовали выплаты заработной платы. Позже акция протеста переместилась к зданию Минэнерго.

Кроме того, горняки потребовали «установить адекватную цену на уголь, остановить якобы губительный для отечественного энергорынка импорт ресурсов из России и Белоруссии, а также отозвать законопроекты, которыми ликвидируется социальный диалог и устанавливается диктатура работодателя.