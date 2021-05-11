За последнее время президент Украины Владимир Зеленский совершил визиты в Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Турцию. Также сообщается, что Украина стала проявлять дипломатическую и предпринимательскую активность в странах Средней Азии.
Прошло 30 лет после краха СССР, выросло новое поколение людей, которые никогда не жили в Советском Союзе, поэтому молодежи и новым политикам Таджикистана, Киргизии и Узбекистана неинтересно слушать о Великой Отечественной войне и гордиться русским языком, констатировал эксперт.
«Даже в очень близком к России Казахстане очень серьезно усиливаются если не русофобские, то агрессивно критические отношения к России и русским. Надо называть вещи своими именами. Мы сегодня не делаем ничего серьезного, чтобы это остановить, хотя остановить это вряд ли возможно», — сетует Серенко.
По его словам, сегодня даже в Белоруссии мы видим очень критическое отношение к России, жители которой хотели бы дружить с Москвой, но точно не хотели бы стать одним из субъектов РФ.
А если учесть тенденции к изоляции и самоизоляции России, украинская позиция может быть востребована многими элитными группами этих республик, которые стремятся дистанцироваться от России, заключил собеседник издания.
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