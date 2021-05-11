Жена Лещенко ответила хейтерам откровенной фотографией

Ранее стало известно, что Топольскую как Dj Nastia пригласили выступить на секс-позитивной вечеринке HOROVOD, проходившей в московском ночном клубе Mutabor. Девушка приняла в ней участие и опубликовала несколько фотографий, которые в результате подняли волну негативных комментариев в ее адрес. В частности, жене Лещенко советовали не возвращаться на Украину.
«Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ!» — написала Топольская в своем Instagram.
Слова девушка сопроводила фотографией маленькой девочки, справляющей нужду.
Стоит отметить, что на ситуацию уже обратили внимание в Верховной Раде: по словам депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, Лещенко, являясь членом наблюдательного совета государственной «Укрзализныци», «получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков», то есть от тех людей, родные и близкие которых воюют на востоке Украины, а Топольская выступает на концерте, где, по словам Гончаренко, присутствуют люди, которые «воюют против нас и убивают украинцев».