Жена Лещенко ответила хейтерам откровенной фотографией

Жена бывшего нардепа, члена набсовета «Укрзализныци» Сергея Лещенко диджей Анастасия Топольская опубликовала откровенное детское фото в своем Instagram в качестве реакции на нападки хейтеров

Гончаренко предложил исключить Лещенко из «Укрзализныци» за выступление его жены на секс-вечеринке в Москве © Анастасия Топольская/Инстаграм

«Передаю привет всем ботофермам и хейтерам. Пишите еще, поднимайте мои публикации в топ!» — написала Топольская в своем Instagram.

Слова девушка сопроводила фотографией маленькой девочки, справляющей нужду.

Стоит отметить, что на ситуацию уже обратили внимание в Верховной Раде: по словам депутата от «Европейской солидарности» Алексея Гончаренко, Лещенко, являясь членом наблюдательного совета государственной «Укрзализныци», «получает сотни тысяч гривен зарплаты в месяц от украинских налогоплательщиков», то есть от тех людей, родные и близкие которых воюют на востоке Украины, а Топольская выступает на концерте, где, по словам Гончаренко, присутствуют люди, которые «воюют против нас и убивают украинцев».