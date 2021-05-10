Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель перед заседанием глав МИД стран Евросоюза в Брюсселе заявил, что тема отношений с Россией включена в повестку. Его слова 10 мая приводит агентство «РИА Новости»

«Мы обсудим ситуацию в России, ситуация не улучшается», — сказал Боррель.

Напомним, отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине. После референдума в Крыму, по результатам которого полуостров воссоединился с РФ, Запад обвинил Москву во вмешательстве в дела соседнего государства и ввел против России санкции.

Руководство РФ неоднократно подчеркивало, что страна не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию, однако эти доводы приняты не были.

Тогда власти России решили действовать зеркально и в конце апреля МИД РФ опубликовал список из восьми граждан ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В их числе оказались, в частности, глава Европейского парламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«В умелых руках и печенье оружие»: соцсети о визите секретаря американского Госдепа на Украину © Офис президента Украины

Несколько дней назад, 6 мая, ситуацию прокомментировал Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Он заявил, что Москва не будет оставлять без ответа любые новые антироссийские санкции Запада, так как «подобного рода выпады в отношении России, представителей российского руководства, парламентариев Российской Федерации, компаний, которые повинны, по мнению Евросоюза, только в том, что они зарегистрированы в стране, которую Евросоюз решил объявить агрессором без каких-либо убедительных оснований».