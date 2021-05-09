В этот день тысячи людей в Одессе пришли возложить цветы к Вечному огню у памятника Неизвестному матросу.
«Драка на аллее Неизвестного матроса в Одессе. Радикалы попробовали вырвать портрет Жукова. Женщину (не радикалов!) с портретом задержала полиция, отвезли в райотдел», — говорится в сообщении.
Там же опубликовано видео инцидента. На записи можно видеть потасовку, в ходе которой полиция практически ничего не делает для того, чтобы помешать неонацистам.
Ранее журналисты Украина.ру запечатлели, как одесситы идут нескончаемым потоком к памятнику неизвестному матросу.
Жители города приходили почтить память погибших в Великой Отечественной Войне целыми семьями. Были слышны советские песни.