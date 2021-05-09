Праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы в Одессе, были омрачены нападениями неофашистов, местная полиция покровительствовала радикалам, сообщил Telegram-канал Политика Страны 9 мая

В этот день тысячи людей в Одессе пришли возложить цветы к Вечному огню у памятника Неизвестному матросу.

«Драка на аллее Неизвестного матроса в Одессе. Радикалы попробовали вырвать портрет Жукова. Женщину (не радикалов!) с портретом задержала полиция, отвезли в райотдел», — говорится в сообщении.

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Ранее журналисты Украина.ру запечатлели, как одесситы идут нескончаемым потоком к памятнику неизвестному матросу.

Жители города приходили почтить память погибших в Великой Отечественной Войне целыми семьями. Были слышны советские песни.