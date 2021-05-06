На 7 мая назначен показ советского фильма «В бой идут одни «старики» в кинозале Верховной Рады Украины. Соответствующее разрешение получил депутат от партии «Оппозиционная платформа – за жизнь» Вадим Рабинович, сообщается 6 мая на сайте ОПЗЖ

На Украине запретили показ фильма «Они сражались за Родину» © commons.wikimedia.org,

«Таким образом народный депутат Украины, сопредседатель политической партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович реализовал свое обещание, получив заранее от правообладателя — компании GLOBAL 3 PICTURES, INC. — неисключительную лицензию на единоразовый публичный показ цветной копии картины в кинозале здания Верховной Рады Украины», — говорится на сайте политсилы.

Ранее, в апреле, Рабинович заявил, что многим депутатам необходимо напомнить, кто был настоящим героем Украины. По его мнению, фильм «В бой идут одни «старики» может помочь им вспомнить, кто герой, а кто предатель.

С мая 2015 года на Украине действует закон «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов», запрещающий демонстрацию советской символики. Улицы, названные в честь советских военачальников, переименовывают, а символы СССР уничтожают. В городах Украины проводятся марши в честь нацистских коллаборационистов Степана Бандеры и Романа Шухевича и украинской дивизии СС «Галичина».

Кроме того, День Победы на Украине на официальном уровне стал отмечаться как в Европе, 8-го, а не 9 мая.

В апреле 2021 года во Львове начали снос Монумента славы Советской армии, который был открыт в 1970 году.