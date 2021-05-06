Президент Украины Владимир Зеленский выразил признательность за позицию США по «Северному потоку» - 2 и введение санкций для борьбы с ним. Об этом он сказал 6 мая на брифинге после встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном

«Северный поток - 2»: Остановка из-за шторма и иски немецких экологов © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению, иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы едины с США. Я очень благодарен за эту поддержку, за такую мощную санкционную политику», — сказал президент Украины.

Как заявил на встрече с Зеленским Блинкен, «Северный поток — 2» является «губительным» для Украины, Польши и других европейских государств.

«Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил в отношении энергетической безопасности — не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России», — сказал госсекретарь США.

Согласно обновленному графику работ, оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября 2021 года.

Во вторник, 4 мая, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток-2». Прокладка оставшегося участка газопровода была приостановлена. Планируется, что его могут продолжить в конце мая.