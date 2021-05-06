Зеленский отметил, что строительство «Северного потока-2» — «очень чувствительный вопрос для Украины».
«Я знаю, что в этом вопросе есть разные позиции в Европе, к сожалению, иногда не общие с Украиной, но в этом вопросе мы едины с США. Я очень благодарен за эту поддержку, за такую мощную санкционную политику», — сказал президент Украины.
Как заявил на встрече с Зеленским Блинкен, «Северный поток — 2» является «губительным» для Украины, Польши и других европейских государств.
«Он продвигает интересы России, подрывает интересы Европы и противоречит тем принципам, которые ЕС установил в отношении энергетической безопасности — не быть зависимыми от одной страны, в данном случае России», — сказал госсекретарь США.
Согласно обновленному графику работ, оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG указывал, что трубоукладчик завершит работы до конца сентября 2021 года.
Во вторник, 4 мая, немецкая экологическая организация Nabu подала иск против разрешения немецкого регулятора на строительство газопровода «Северный поток-2». Прокладка оставшегося участка газопровода была приостановлена. Планируется, что его могут продолжить в конце мая.