В Севастополе 2 мая на Фиоленте случился крупный пожар в районе маяка на пляже «Баунти». Горели заповедные травы и кустарники

О произошедшем сообщили очевидцы. Так, севастополец Всеволод Радченко рассказал в своём Instagram, что они с другом как раз купались в этом районе в море, когда начался пожар. Точной причины он не знает — не видели очаг возгорания, однако заметили, как в момент начала пожара со скалы ушла компания.

«Подобрав мешки, мы устремились к роднику. Воду набирали из родника и прямо из лужи кто во что придётся. Далее ринулись к ближайшему фронту борьбы с огнём, где уже работала группа местной антипожарной «самообороны», рассредоточившись цепочкой, мы стали передавать вёдра, бутылки и пакеты тем, кто ближе к огню. Всё, что было в бутылках и пакетах, переливалось в вёдра и именно из них выплёскивалось на огонь…. », — написал он на своей странице sewa_sewastopol.

Как заявили в пресс-службе МЧС, к ликвидации пожара на Фиоленте было привлечено 4 единицы техники и 10 человек личного состава, в том числе от МЧС России 3 единицы техники и 9 человек личного состава, также привлекали водовозку ГБУ «Севастопольский автодор». Погибших, пострадавших не было. Причины еще устанавливаются.

«По прибытии обнаружено, что горит трава, кустарники. На тушение были поданы подручные средства. Площадь пожара составила 600 квадратных метров. Тушение затруднял штормовой ветер и сложная скалистая местность», — говорится в сообщении огнеборцев.

В целом в этот день пожарные Севастополя 8 раз выезжали по тревоге на различные возгорания.

В ведомстве снова напомнили севастопольцам и гостям города о необходимости соблюдения правил противопожарной безопасности.