Артистка выложила в сеть снимок, на котором видно только нижнюю часть их тел, при этом Тимма в шортах и с ноутбуком, а сама певица в открытом купальнике.
«Угадаете, что мы смотрим? Никогда не догадаетесь», — подписала она публикацию.
«Порно смотрите», «Голодная она по этому делу», «Фильм "бывшие"», «Как красить яйца», «А зачем так трусы натягивать? Это же не порносайт», «Еще выше надо было задрать!» — ответили фолловеры.
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Седокова и Тимма поженились осенью 2020 года. Она старше его почти на 10 лет. Ради новой возлюбленной спортсмен оставил семью с новорожденным ребенком, а певица до отношений с Тиммой дважды была замужем и трижды стала мамой.
Исполнительница многократно жаловалась, что хейтеры не дают ей покоя, особенно артистку возмущало, что негативные комментарии достаются ее мужу и детям, однако Седокова продолжает делать неоднозначные публикации в сети.