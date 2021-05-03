Украинская певица Анна Седокова, недавно улетевшая на отдых в США, 30 апреля показала подписчикам в Instagram совместное фото с мужем латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, которое поклонники сочли излишне откровенным

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«Угадаете, что мы смотрим? Никогда не догадаетесь», — подписала она публикацию.

«Порно смотрите», «Голодная она по этому делу», «Фильм "бывшие"», «Как красить яйца», «А зачем так трусы натягивать? Это же не порносайт», «Еще выше надо было задрать!» — ответили фолловеры.

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Седокова и Тимма поженились осенью 2020 года. Она старше его почти на 10 лет. Ради новой возлюбленной спортсмен оставил семью с новорожденным ребенком, а певица до отношений с Тиммой дважды была замужем и трижды стала мамой.

Исполнительница многократно жаловалась, что хейтеры не дают ей покоя, особенно артистку возмущало, что негативные комментарии достаются ее мужу и детям, однако Седокова продолжает делать неоднозначные публикации в сети.