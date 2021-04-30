Российский певец Филипп Киркоров и украинская исполнительница Maruv презентовали новый совместный клип на песню «Комильфо». Видео 30 апреля появилось на YouTube и в Instagram артистов

«Мы так с тобой схожи»: фигуранты «Миротворца» Киркоров и Марченко обменялись любезностями © Филипп Киркоров/Инстаграм Яны Чаплыгиной, сексуальная медсестра, которую играет Maruv, похищает известного артиста и держит его в заложниках в больнице для душевнобольных.

«Психологический fashion-триллер о женской мести. Кто мог представить, что коварная и сексуальная медсестра Maruv может насильно удерживать в психиатрической больнице не просто мужчину свой мечты, а самого Филиппа Киркорова?» — говорится в описании под роликом.

Клип стал подарком Киркорову на день рождения, 30 апреля ему исполнилось 54 года. На странице поп-короля поклонники уже написали огромное количество поздравлений и теплых пожеланий, а вот в Instagram его украинской коллеги не все так гладко.

«Косит под Леди Гагу?», «Вообще не интересно», «Блин. Жалкая пародия на Бьенсе», «Какая же х***я (извините)», «Да, давайте больше стигм (клеймение. — Ред.) на психдиагнозы в нашем обществе», «Почему у нас тема психушки так актуальна?», «Lady Gaga ft Beyonce — "Telephone", уж слишком похоже», — написали подписчики Maruv.

Кстати, вот, для сравнения, клип «Telephone» американских певиц, с которыми сравнивают украинку.

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Ранее Maruv уже раскритиковали за сотрудничество с российским исполнителем Киркоровым, этим фактом не довольны радикалы Украины, которые считают любое взаимодействие с гражданами России изменой родине.

Однако Maruv продолжает сотрудничать с коллегами из РФ и даже работает в программах на российском телевидении.