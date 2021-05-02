В пресс-службе сообщили, что полицейские остановили жителя Одессы на улице Колонтаевской в одежде с изображением коммунистической символики. Его доставили в отдел полиции для объяснений.
«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины», — говорится на сайте полиции.
Наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.
Ранее в Киеве состоялся марш украинских неонацистов в честь дивизии СС «Галичина». Полиция охраняла участников марша, согласованного мэрией Киева. Штрафов и задержаний за нацистскую символику не было.