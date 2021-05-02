В Одессе завели дело в отношении горожанина по факту использования символики СССР. Об этом 2 мая сообщает пресс-служба Нацполиции в Одесской области

Будни Украины: за герб СССР – тюрьма, за символы СС – почёт © РИА Новости, Григорий Василенко / Перейти в фотобанк

«Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 436-1 (изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) Уголовного кодекса Украины», — говорится на сайте полиции.

Наказание по данной статье — лишение свободы на срок до десяти лет с конфискацией имущества или без нее.

Ранее в Киеве состоялся марш украинских неонацистов в честь дивизии СС «Галичина». Полиция охраняла участников марша, согласованного мэрией Киева. Штрафов и задержаний за нацистскую символику не было.