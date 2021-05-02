Президент Украины Владимир Зеленский поздравил православных христиан на Украине с праздником Пасхи. Видеообращение он опубликовал в Facebook 2 мая

Украинская армия приписала сценарий своей провокации на Пасху ополченцам © REUTERS, Serhiy Takhmazov

«Прежде всего потому, что это и есть исполнение христианского долга, а именно заботы и любви к ближнему. А еще мы знаем, как много среди нас тех, кто отмечает Пасху не дома, а на фронте, на передовой, в борьбе за мир. Или на медицинском дежурстве, у кроватей с заболевшими, в борьбе за здоровье и жизнь», — сказал Зеленский.

Также президент пожелал украинцам «хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной пасхи», сил для «больших дел и свершений», любви, достатка, согласия и радости и выразил надежду, что Пасха принесет Украине «большой мир».

В этом году на Украине особый карантинный режим на Пасху не вводился, но власти призывали граждан отметить праздник дома.