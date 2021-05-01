Американский военный Дуглас Макгрегор забыл высказывание Владимира Путина о том, что если возникнет военный конфликт между Россией и НАТО, то ответный удар будет и по тем местам, где принимается решение об атаке. Об этом рассказал американо-российский журналист Павел Кожевников в интервью изданию Украина.ру

Американист предположил, кто победит в битве между Россией и НАТО без применения ядерного оружия © Sputnik / Sputnik / Перейти в фотобанк Дуглас Макгрегор заявлял, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе.

Так что под ударом окажется вся военная инфраструктура США не только в Европе, но и по всему миру, констатировал эксперт.

«Велик ли перевес России в противостоянии с Украиной? Да, пока велик. А вот есть ли у России перевес над силами США и НАТО? Я не военный эксперт, но внимательно слежу за высказыванием ваших и американских военных. Все они склоняются к тому, что Россия отстаёт по всем показателям от Запада, кроме ядерных сил», — указал Кожевников.

Что касается ситуации в Донбассе, то Путин упустил время на решение вопроса военным путем, но в случае активных действий украинской армии на Донбассе «зелёные человечки» помогут донецким хлопцам остудить «горячие укроголовы», а там и признать независимость этих республик по сценарию Абхазии и Южной Осетии, заключил собеседник издания.

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