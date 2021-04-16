Поэт и публицист Анна Ревякина в беседе с Павлом Кожевниковым о вступлении Украины в НАТО, звонке Байдена Путину и возможном сценарии развития войны в Донбассе

Кожевников объяснил, когда Россия заставит себя уважать © Facebook, Pavel Kozhevnikov - Павел, как Вы считаете, насколько реально прекращение гражданской войны в Украине в случае вступления Украины в НАТО?

— Анна, во-первых, Запад не считает гражданской войной «боевые действия против сепаратистов и аннексию Крыма». Это Вам скажет абсолютное большинство политических обозревателей и обыкновенных граждан в США и Европе. Об этом говорят здесь день и ночь все СМИ.

В этом сонмище западной пропаганды почти не слышен голос России или её союзников. Так что западные политики не задумываются о том, как бы быстрее прекратить гражданскую войну, а планируют, как помочь «бедным, миролюбивым украинцам» одолеть «аннексию и сепаратизм».

Тринадцать лет назад на саммите НАТО в Бухаресте обсуждался вопрос о членстве Грузии и Украины в НАТО. Им тогда было обещано членство в будущем при условии выполнения некоторых реформ. Настоящей же причиной было нежелание Альянса подписать тогда формальную «дорожную карту» из-за позиции Москвы.

Если всё будет так, как сейчас, то Украине не скоро светит членство в НАТО. Скорее всего, будет более тесное «партнёрство» Украины с НАТО, модернизация её армии и флота, подгонка всех структур этой страны к будущему членству в Альянсе. Скажется ли это на ситуации с Донбассом и Крымом? С Крымом — точно нет. Россия его уже не отдаст, это понимают все.

А вот с Донбассом вопрос посложнее. Ведь даже Россия его признаёт украинской территорией. Пока, кажется, ситуация тупиковая.

Украине война там выгодна, а Россия потеряла время на решение этой проблемы силовым путём.

— Как Вы считаете, почему Зеленский решился на упрёк в адрес Байдена?

— В сообщениях наших СМИ я не увидел никакого упрёка со стороны Зеленского Байдену. Был почти часовой разговор, в котором президент Зеленский подчеркнул, что Украина ценит поддержку со стороны США на разных уровнях. В свою очередь, Байден «подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед российской агрессией». Президент США также дал понять Зеленскому, что он внимательно следит за тем, как в Украине «идёт борьба с коррупцией и реализация реформ демократии».

— Заинтересованы ли США во вступлении Украины в НАТО?

— Не думаю, что Байден сейчас в этом заинтересован. В будущем — да, крепко заинтересован. Но сейчас — это плацдарм, непотопляемый, дружественный для США авианосец.

— Действительно ли Зеленский рассчитывает на вступление Украины в НАТО? Возможно ли изменение регламента в ближайшее время?

— Конечно, рассчитывает! А у него другого варианта и нет. Что касается изменения регламента, думаю, это возможно, но зачем и кому это на Западе сейчас нужно?

Американский эксперт сказал, что «понаехавшие» украинцы думают о России и об исторической Родине © РИА Новости, стрингер - В последние дни складывается впечатление, что власти Украины, а также местные радикалы и «горячие головы» умерили риторику в отношении России, отказываются от «военного решения» вопроса Донбасса. На Ваш взгляд, с чем это связано?

— Не думаю, что «горячие головы» в Украине отказались от военного решения вопроса по Донбассу. Думаю, наоборот — поддержка США, ЕС, Турции, да и внутренней российской оппозиции придаёт им больше уверенности в скором успехе.

— В интервью журналу Time Зеленский заявил, что передвижения российских войск, которые Киев, США и Европа выдают за «агрессивные действия» на украинской границе, станут проверкой отношений Запада и Украины. Какой выбор в этой ситуации сделает Запад?

— А Запад уже сделал по всем фронтам: переброшены военные соединения поближе к границе с Россией, в Чёрное море вошла мощная американская группировка, подготовлены новые, более жёсткие санкции, единым фронтом западных государств выражена поддержка украинскому правительству. Что ещё нужно пану Зеленскому?

Если он думает, что НАТО немедленно развяжет «горячую войну» против России в случае конфликта на Донбассе, то он ошибается. Да, будет всесторонняя поддержка украинской армии, объявление каких-то красных линий и зон, блокад, снабжение оперативными данными, но напрямую из-за Донбасса на военный конфликт с Россией Запад не пойдёт.

— Советник главы Пентагона в период президентства Трампа Дуглас Макгрегор в статье для журнала The American Conservative предупреждает, что если в случае обострения конфликта в Донбассе в него вмешается Россия, то возникает реальная угроза полномасштабного столкновения НАТО и России, в результате чего под ударом окажется вся военная инфраструктура США в Европе. Реально ли перевес России настолько велик? И как Вы лично прогнозируете эту ситуацию?

— Мистер Макгрегор забывает высказывание президента Путина о том, что если возникнет военный конфликт между Россией и НАТО, то ответный удар будет и по тем местам, где принимается решение об атаке. Так что под ударом окажется вся военная инфраструктура США не только в Европе, но и по всему миру.

Велик ли перевес России в противостоянии с Украиной? Да, пока велик. А вот есть ли у России перевес над силами США и НАТО? Я не военный эксперт, но внимательно слежу за высказыванием ваших и американских военных. Все они склоняются к тому, что Россия отстаёт по всем показателям от Запада, кроме ядерных сил.

Что касается прогноза по поводу ситуации в Донбассе, надеюсь, что большой войны не будет. Путин упустил время на решение проблем на Донбассе военным путём. Но он умнейший политик и понимает, что такая ситуация не в его пользу. Что он предпримет — трудно предугадать, но в том, что у него есть план Б, — я уверен. Думаю, что в случае активных действий украинской армии на Донбассе «зелёные человечки» помогут донецким хлопцам остудить «горячие укроголовы», а там и признать независимость этих республик по сценарию Абхазии и Северной Осетии.

Американский эксперт объяснил, почему России будет выгодна полноценная война в Донбассе © пресс-служба президента Украины Скажите, Павел, Байден позвонил Путину, до этого американский президент назвал российского президента убийцей. Теперь же Байден сам просит о встрече. Что вообще происходит? Где логика? Где последовательность?

— Я немного удивлён реакцией российских экспертов по США. На мой взгляд, Байден сделал то, что любой опытный политик сделал бы на его месте. Как понимать эти его действия в отношении России и Китая? Сначала Байден разыграл спектакль с китайцами, послав на ту встречу госсекретаря Блинкина с единственной целью показать республиканцам свою непричастность к сомнительным делишкам своего сына Хантера в этой стране.

Такой неожиданно грубоватый ход обезоружил консерваторов, они уже не так рьяно обвиняют его в «особом отношении» к Китаю. Уверен, что и Китай этот «ход конём» понял. Думаю, и запоздалый звонок Зеленскому из этой же «оперы».

Затем Байден решил показать свою решимость быть намного жёстче, чем Трамп, к Путину. Он же обещал это в предвыборной гонке! А как это было сделать? Всё, что можно было сделать, уже сделано, вот и разыграли этот спектакль! Но одно дело — предвыборные петушиные речи, а другое — реальная политика. А политик он опытный. Он ещё помнит о том, как его предшественникам удавалось сосуществовать с «красным монстром». Вот и действует по тем же лекалам холодной войны.