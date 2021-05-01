Украинский певец и актер Dzidzio, который на днях шокировал своих поклонников известием о разводе, предложил им посмотреть и на тяжелую долю артиста. В среду, 28 апреля, он выложил в Instagram видео с процессом снятия грима

Коболев рассказал, как передаст ключи от своего кабинета © РИА Новости, Александр Максименко / Перейти в фотобанк

«Тот, кто хочет в кино сниматься, смотрите, что с вами будет. Думаете, мне не болит? Болит! А что делать?» — сказал артист.

«Пугачева перед сном так же снимает макияж», «Так вот как выглядит пластика», «А что, избавление от лишних волос», «Ко мне приходи на один день на железную дорогу, посмотришь, как больно и что мы получаем», «Чего ты ноешь как девушка?! Тебе что бороду вырывают живьем? Вон, посмотри на Киву, чувак стал ученым непонятных наук! А ты занимаешься хрен знает чем», — отреагировали фолловеры.

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Dzidzio (Михаил Хома) — актер и фронтмен одноименной украинской группы, выступающей в жанре «комедийного антигламурного попа».

Буквально на днях артист заявил о разводе с женой певицей Slavia (Ярослава Хома), с которой состоял в отношениях более 20 лет. Исполнительница заявила, что причиной расторжения брака послужили многочисленные измены ее мужа, а Dzidzio ответил, что у него много лет не хватало времени разобраться в этих отношениях, а в карантин он это сделал.