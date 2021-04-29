Территорию хотят обустроить вокруг заброшенного авиаборта «СССР-8661», на котором когда-то летали первые лица Советского Союза, в том числе генеральный секретарь Леонид Ильич Брежнев.
Сейчас уникальный лайнер заброшен и стоит на обочине Одесской трассы (27-й километр) вблизи поселка Глеваха.
«Планируется создать парк авиации с музеями, выставкой самолетов, гостиницей, детской площадкой, озером и рестораном внутри самолета. Но пока эта идея остается планом, а самолет ждет своего часа», — говорится в посте.