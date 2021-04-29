Под Киевом у поселка Глеваха создадут парк авиации с музеями и выставкой самолетов. Об этом 28 апреля сообщили в Facebook-группе «Управление туризма и продвижений Киевской городской государственной администрации»

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