Украинская певица Ани Лорак поздравила коллегу, наставника и крестного своей дочери певца Филиппа Киркорова с праздником, посвятив ему строки в Instagram. Соответствующую запись она разместила в сети 30 апреля

«С днем рождения, дорогой Филипп! Король. С днем рождения, мой любимый друг! Наш лучший крестный! Будь счастлив и освещай своим талантом планету. Всегда рядом. Люблю», — написала Лорак.

«Мало колец на пальцах, очень мало, нужно больше», «Как жаль, что пальцев на руках лишь 10 у Фили», «Какие пЭрстни у кАраля (орфография автора сохранена — ред.)», «Завидуйте молча», «Не могу, хочу завидовать вслух», «На 21-й палец тоже эрекционное кольцо в**ярил», «Эрекционное кольцоооооо, не простое украшенье… двух сердец одно решенье», — написали подписчики.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: «ЖАЛКАЯ ПАРОДИЯ»: КИРКОРОВ И MARUV ОТМЕТИЛИ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ПОП-КОРОЛЯ В ПСИХБОЛЬНИЦЕ.

Киркорову исполнилось 54 года, он является обладателем званий Народный артист РФ, Народный артист Украины и Народный артист Молдовы. На данный момент в дискографии певца 20 альбомов.