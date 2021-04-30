Певица призналась, например, что боится пчел, дважды была в браке, не умеет ездить на велосипеде, а также не может пить алкоголь, так как начинает чихать даже с пары глотков шампанского.
«А однажды я описалась на сцене. Правда, это было во дворце «Украина», мне было 4 годика, я участвовала в конкурсе "Мини мисс Украина", и нас 7 часов безвылазно держали на сцене, ребенок подавал сигналы несколько часов, махал ручками, но все только умилялись и махали мне в ответ, не выдержав, я тихонько присела на сцене», — написала певица.
Гросу вспомнила, что никто из взрослых ее провала не заметил, спонсором конкурса в тот день была марка молочных продуктов, и организаторы подумали, что разлили сыворотку или кефир.
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Певица Алина Гросу родом из Черновцов. До 2018 года сотрудничала с продюсерским центром Григория Лепса. На счету Гросу восемь альбомов и съемки в 20 фильмах и сериалах. На данный момент артистка состоит в отношениях с российским актером Романом Полянским, хотя долгое время певица называла его просто другом.
По всей видимости, связь с Гросу так сильно повлияла на мужчину, что в начале 2021 года он заявил, что переехал на Украину и учит украинский язык.