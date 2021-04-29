В мае будет два года с момента инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Накануне этого события украинские психологи и физиогномисты проанализировали, как за это время изменились поведение, речь и мимика президента. Материал об этом был опубликован 28 апреля на сайте vesti.ua

По мнению специалистов, президент за два года стал максимально закрытым, привычные для него раньше широкие жесты, размашистая походка и интригующий голос пропали.

«У него (Зеленского — ред.) не просто были открытые жесты и мимика, у него было достаточно много подросткового. Что называется, не по протоколу. Он прыгал, хлопал в ладоши, хохотал и улыбался. А теперь все это прошло. Мимика и жесты повзрослели. Он стал более сдержанным и даже замкнутым. К тому же он постарел», — рассказала бизнес-тренер Елена Рыхальская.

Она пояснила, что Зеленский не один такой, подобная участь постигала многих политиков, ведь большинство из них «сначала радуются, а потом сталкиваются с обстоятельствами, которые сложно или невозможно изменить». Так произошло и с Зеленским, он столкнулся с фрустрацией, потому что планы у него были одни. А реальность другая, «от этого усталость и разочарование», подытожила специалист.

Прокомментировал изменения, произошедшие с Зеленским физиогномист Леонид Золин, заявивший, что глава украинского государства по сути пришел к власти с позиции отца, то есть с контролирующей позицией.

«В самом начале пути ему (Зеленскому — ред.) было жутко интересно, ведь ему нравится власть, нравится чувствовать контроль. В него встроена родительская модель поведения — мы это можем видеть по направленному кончику носа вниз. В психологии это значит, что его внимание направлено на материальное, на реальное», — сказал физиогномист.

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Золин заявил, что потенциал лидера у Зеленского есть, но он продолжает оставаться нереализованным, что заметно по лицу и телу президента: он располнел, стала сильно зажатой челюсть. Специалисты утверждают, что это связано в том числе и с обилием критики, он которой глава государства просто устал.