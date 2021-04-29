Народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Илья Кива заявил, что среди его коллег парламентариев половина - с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Такая новость появилась на Vesti.ua 29 апреля

«Сейчас нужно четко разграничить мух от котлет. Гомосексуалист — это сущность человека. Таких людей пофамильно я вам назвать не могу, в Раде 450 человек, половина из них точно гомосексуалисты», — уверенно сообщил Кива.

Он оговорился, что сексуальная ориентация коллег его мало интересует, ведь слово «гомосексуалист» для него имеет совершенно другое значение.

«Люди, которые живут не честно, которые делают гадости, или живут обманом — вот вам аббревиатура значения гомосексуал», — обозначил суть понятия политик.

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Ранее Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали «за» присуждение ему ученой степени.

Событие произвело фурор в стране: одни удивлялись произошедшему, другие смеялись и придумывали шутки, например о том, что Кива стал кандидатом несуществующих наук, а вот ученых защита депутата заставила усомниться со всей системе.

Так, львовский врач и преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка даже сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против присвоения Киве ученой степени. В ответ скандальный депутат посоветовал ему лучше сжечь себя.