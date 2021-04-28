Владимира Гурковского, помогающего депутату Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Илье Киве защищать кандидатскую диссертацию, уволили с работы, сказал Кива журналистам 28 апреля

«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования», — заявил депутат в качестве поддержки научного руководителя.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали «за» присуждение ему ученой степени.

«Издевательство над образованием»: Львовский облсовет обратился к властям из-за диссертации Кивы © Facebook/Ілля Кива

Ранее львовский врач и преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который накануне успешно защитил диссертацию.

По словам Ябчанки, после выступления Кивы ему стыдно в дальнейшем называться кандидатом наук, так как теперь это звание окончательно дискредитировано.

Также ученый заявил, что его поступок является официальным требованием лишить его кандидатской степени, и попросил коллег поддержать его. Он добавил, что только таким образом у Украины может появиться шанс на науку, за которую будет не стыдно.