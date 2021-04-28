«Я ему сказал, чтобы он не переживал. Придем к власти — сделаю министром образования», — заявил депутат в качестве поддержки научного руководителя.
Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива защитил диссертацию и стал кандидатом наук по государственному управлению. Во время защиты ему задали вопрос, на который он не знал ответа, но, несмотря на это, все 13 членов комиссии проголосовали «за» присуждение ему ученой степени.
Позже стало известно, что депутат добавил к своей работе справки с поддельными подписями и указал на научные конференции, в которых не участвовал. В Министерстве образования и науки Украины сообщили, что ожидают диссертацию Кивы для проведения ее экспертизы.
Ранее львовский врач и преподаватель Украинского католического университета Александр Ябчанка сжег свой диплом кандидата медицинских наук в качестве протеста против депутата Верховной Рады Ильи Кивы, который накануне успешно защитил диссертацию.
По словам Ябчанки, после выступления Кивы ему стыдно в дальнейшем называться кандидатом наук, так как теперь это звание окончательно дискредитировано.
Также ученый заявил, что его поступок является официальным требованием лишить его кандидатской степени, и попросил коллег поддержать его. Он добавил, что только таким образом у Украины может появиться шанс на науку, за которую будет не стыдно.