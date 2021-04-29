Донецкая и Луганская народные республики сейчас проходят путь воссоединения с РФ, во время которого уже произошли такие важные события, как референдум 11 мая 2014 года, начало массового получения российского гражданства, введение российского рубля, сказал политолог.
«Важность для Донбасса этих мероприятий заключается в том, что они являются для него столбовой дорогой воссоединения с Россией», — заявил Марков.
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Ранее в Донецке прошел международный форум «Единство русских: защита прав и свобод», посвященный поддержке русскоязычного населения Украины и программе воссоединения народа Донбасса.
В данном форуме приняли участие депутаты Госдумы, политологи, гражданские активисты, правозащитники, журналисты, писатели.
Главной задачей было проанализировать нарушение гражданских и политических прав и свобод русских на территории народных республик, а также презентовать гуманитарную программу воссоединения народа Донбасса.