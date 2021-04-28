Известный российский политолог Сергей Марков поделился своими впечатлениями с интернет-изданием Украина.ру от пребывания в ДНР и планами организовать молодежный форум в донецком поселке Седово на Азовском море

- Сергей Александрович, вы на прошлой неделе были участником международного форума «Единство русских: защита прав и свобод», который стал продолжением другого форума, состоявшегося в столице ДНР тремя месяцами ранее, — «Русский Донбасс», где была презентована одноименная доктрина. В чем, по-вашему, значение подобных мероприятий для Донбасса, для России и для Русского мира в целом?

— Важность для Донбасса этих мероприятий заключается в том, что они являются для него столбовой дорогой воссоединения с Россией. На этом пути произошли такие важные события, как референдум 11 мая 2014 года, где большинство граждан ЛДНР высказалось за независимость своих республик, победа ополчения Донбасса в Иловайском и Дебальцевском котлах над ВСУ, начало массового получения российского гражданства дончанами и луганчанами, использование российского рубля в расчетах и так далее.

Вот такие форумы, где происходит консолидация политической платформы, очень важны. Это мероприятие напомнило мне фестиваль, который начал проводиться в Крыму, еще когда Крым входил в состав Украины, — «Великое русское слово». Он был зонтичной структурой для всех пророссийских организаций. На нем формировалась позиция: Крым является российским.

Точно так же в рамках донецких форумов формируется позиция: Донбасс является российским. Это позиция политически и системно оформлена. Вот это главное.

Кроме того, важность таких форумов для Русского мира выражается в том, что появилась одна из точек для честного разговора о тех вызовах, с которыми сейчас столкнулся Русский мир.

Нам сейчас противостоит невиданная в истории коалиция США и их союзников, цель которой по сути ликвидация Русского мира. Как ответить на это, и должно обсуждаться на таких мероприятиях.

Мы на форуме сосредоточились на том, какой должна быть стратегия Донбасса для прорыва к России, и на защите прав представителей Русского мира. Но надо также поднимать и более общие вопросы Русского мира на будущих подобных мероприятиях.

- Как вам само пребывание в Донецке? Я так понимаю, что в военном Донецке вы впервые?

— Есть несколько вещей, которые для меня были новыми в Донецке, которые я не ожидал. Первое — это утренняя канонада (я ее слушал в 5 утра). Она была очень неожиданна.

Одна из мыслей, когда сидишь, например, рядом с Пушилиным: на главу ДНР ведь могут совершить покушение, как в свое время и на Александра Захарченко, причем когда ты сидишь с ним рядом.

В эту минуту ты понимаешь, что Донбассу противостоят действительно террористы. Настоящие, реальные террористы, которые используют методы государственного террора.

И когда ты слышишь эту ночную канонаду, то ты понимаешь, что эти люди стреляют не просто для того, чтобы кого-то убить, но и для того, чтобы такие люди, как ты, лежали, не спали и боялись.

Это же террор в классическом, античном понимании этого слова, которое переводится с латинского как ужас. Они хотят, чтобы тебя обуял ужас.



У меня даже во время канонады родилась идея написать небольшую статью, название которой должно звучать как «Ночные беседы политолога с артиллерийскими снарядами». Это первое впечатление.

Второе. Несмотря на канонаду, днем Донецк живет как обычный российский город: люди, магазинчики, машины… Если вы окажетесь в Донецке, сделаете фотографии и скажете друзьям, что вы, например, в Курске или в Белгороде, никто и не подумает, что вы жили не в этих городах, а в прифронтовом Донецке. Это вторая вещь, которая меня поразила. Я все-таки не ожидал, что будет так.

Третья вещь, которую я понял, — это то, что мы противостоим людям, которые являются чудовищным злом, буквально обуянным дьяволом и бесами и реализующими политику государственного терроризма. Именно этим обстоятельством объясняются особые меры безопасности. Они четко дают понять, что нужно опасаться того, что кто-то захочет взорвать зал.

И этого действительно нужно опасаться, поэтому меня на встрече с Пушилиным проверяли больше, чем на встрече с Путиным. К этому все относятся с пониманием. С вопросами безопасности в Донецке всё очень строго.



У меня были и личные встречи: я передавал маме моих знакомых подарки. Она доктор, но уже на пенсии. У меня остались очень позитивные воспоминания о простых дончанах.

Это абсолютно наши люди, и очень хорошие люди. Мы несем полную ответственность за них. Россия это понимает, и дончане это тоже понимают и уверены в том, что Россия их ни за что не бросит. Эта уверенность есть у всех.

- Если вы встречались с Пушилиным, то о чем говорили?

— Мы с ним тесно и позитивно общались. Я знаю его давно, поэтому неожиданностей в общении не было, но впечатления от него очень хорошие. Он настоящий государственный деятель.

Я как-то давал одному СМИ интервью и сказал, что они все в руководстве ДНР и ЛНР, по большому счету, смертники. Они понимают, что против них тоже различные террористические организации типа СБУ готовят покушения, и они в какой-то мере уже простились со своими семьями.

Каждый раз уходя на работу, они понимают, что могут с нее не вернуться. И это у меня вызывает восхищение их мужеством.

- Вы, насколько мне известно, хотели бы проводить в курортном поселке Седово на Азовском море форум, подобный тому, что ежегодно летом вы проводите в крымском Форосе. Что это за мероприятия и кто в них будет принимать участие?

— Мы говорили в Донецке об участии делегации ДНР в форуме в Форосе, а также, как мы надеемся, в Кавказском форуме, который, по всей видимости, пройдет в Абхазии. Это примерно начало октября.

Мы также договорились о том, что я приеду еще в Донецк в ближайшее время, чтобы прочитать лекции в университете. Кроме этого прочитаю лекции о том, как строить работу в соцсетях.

Также я договорился с одной русской американкой, которая готова приехать в Донецк и рассказать о том, что сейчас происходит в Америке.

Пушилин объяснил, что нужно для завершения войны в Донбассе © из личного архива Дениса Пушилина



Что касается Седово, то там мы хотим реализовать формат форума в Форосе, который выдержал испытание временем, поскольку в Крыму прошло более 20 мероприятий, а в других точках — более 50.

Думаем, что в Седово приедут ребята и из ДНР и ЛНР, а также из соседней Ростовской области, и из хороших университетов Москвы и Питера, чтобы они могли друг с другом общаться, а потом сделать совместные проекты и вообще дружить всю жизнь. Вот это «дружить всю жизнь» и является одной из официальных целей наших форумов.