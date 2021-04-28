Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания наложил на телеканал «НАШ» два штрафа за участие в эфире представителя Луганской народной республики в политической группе на Минских переговорах Родиона Мирошника. Об этом сообщает 28 апреля пресс-служба Нацсовета

Нацсовет по ТВ Украины назначил предупреждение шести каналам © РИА Новости, Артём Коренюк / Перейти в фотобанк

В частности, одна из проверок была проведена в связи с участием Мирошника по интернет-связи в передаче канала «НАШ» «Пятница. Вечер» в декабре 2020 года.

«Многократное, навязчивое использование в эфире Мирошником терминов «ДНР/ЛНР» без соответствующей реакции на это ведущих передачи с акцентом на их террористической природе можно расценивать как пропаганду или оправдание терроризма и является провокационным», — говорится в сообщении Нацсовета.

Также в решении Нацсовета утверждается, что Мирошник «выразил противоправные утверждения относительно территориальной целостности и неприкосновенности государственной границы Украины, ее конституционного строя» и «разжигал вражду», возлагая ответсвенность за обстрелы на ВСУ.

Отмечается, что решение вынесено в соответствии со статьей 17 Закона Украины «О борьбе с терроризмом», которая запрещает распространение через средства массовой информации или другим способом информации, которая имеет целью пропаганду или оправдание терроризма.